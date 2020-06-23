الطائرة "السرية" تتحرك مجددا بين تل أبيب والدوحة

تحركت طائرة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مجددُا في رحلة سرية من مطار بن غوريون بتل أبيب إلى العاصمة القطرية الدوحة، قبل العودة مرة أخرى إلى تل أبيب.

وأرجعت وسائل إعلام إسرائيلية كلمة السر في تلك الرحلات إلي عشرات ملايين الدولارات التي ينقلها النظام القطري شهريا إلى حركة حماس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم، "أقلعت طائرة ظهرًا من مطار بن غوريون إلى الدوحة مع توقف لمدة 5 دقائق في عمان".

وتساءلت: "هل يتعلق الأمر بمنحة قطرية بقيمة 50 مليون دولار لغزة؟ سيخبرنا الوقت.. كانت الطائرة على الأرض في الدوحة لمدة تقل عن ساعة وهي الآن في طريق العودة".

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ويتزامن تحرك الطائرة مع إعلانات في غزة عن قرب وصول المسؤول في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي.

ويقيم العمادي، ممثلا عن النظام القطري، علاقات وثيقة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويأتي الإعلان عن التنقل الجديد للطائرة بين تل أبيب والدوحة مع قرب إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية.

وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان الهدوء في قطاع غزة مع الشروع في تنفيذ خطوات الضم بالضفة الغربية.