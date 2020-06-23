شاهد .. قبائل ليبيا تؤيد تدخل مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

حظي الخطاب الذي القاه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بشأن ليبيا وحدد الرؤية المصرية نحو الحل في البلد العربي الغارق في الفوضى، بدعم رسمي وشعبي كبير، وخرج أهالي عدد من المدن الليبية حاملين أعلام مصر وليبيا منددين بالغزو التركي.



الترحيب الليبي بالتصريحات المصرية جاء عبر مظاهرات للمواطنين وتصريحات للمسؤولين.. وزير الخارجية الليبي عبدالهادي الحويج، ثمن تصريحات الرئيس السيسي؛ فليبيا تتقاسم مع مصر المصير المشترك، والموقف المصري واضح في الوقوف مع الشعب الليبي ضد الاستعمار والعدوان الأجنبي والمرتزقة.

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قبائل أهالي طبرق أعلنوا موقفهم واضحا جليا بدعم وتأييد مؤسسات المجتمع المدني وحكماء وأعيان ومشايخ ومواطني مدينة طبرق ودار السلام ليبيا لكلمة الرئيس السيسي للوقوف بجانب ليبيا والشعب الليبي ضد الغزو والعدوان التركي والمليشيات السورية المسلحة.

المجلس الأعلى للقبائل الليبية ندد بدعم تركيا للتنظيمات الإرهابية الذي يهدف لتمكين الإخوان ونشر إرهابهم في قارة أفريقيا، ووضع الحل الذي يبدأ بطرد الغزاة ونزع سلاح المليشيات، داعيا للدعم المباشر للجيش المصري للقضاء على الفوضى