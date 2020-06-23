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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق ترفض التدخلات الخارجية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية بليبيا.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الثلاثاء أمام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب عبر الإنترنت لمناقشة الأوضاع في ليبيا.
وأضاف وزير الخارجية العراقي أن بغداد تدعم جميع المبادرات الإقليمية والدولية التي تساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.
ودعت مصر إلى اجتماع طارئ للجامعة العربية في ظل تفاقم الأوضاع بالجارة ليبيا وتهديد ذلك على أمنها القومي لاسيما أنها تشترك معها في حدود تخشى القاهرة أن يعبر منها الإرهابيون.
وعلى مدار الأزمة الليبية، طرح العديد من المبادرات الدولية لحلها أحدثها المبادرة المصرية الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار والذي رحبت به دول عربية ودولية كحل لوقف القتال بين قوات حكومة الوفاق غير الدستورية وقوات الجيش الوطني الليبي.
ورغم التزام الجيش الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا والمرتزقة السوريين لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت
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