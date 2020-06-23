الجيش الليبي يرد على المليشيات غرب سرت "برا وجوا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال مصدر عسكري ليبي إن القوات الجوية والمدفعية استهدفت أرتالا عسكرية كانت تتحرك شرق مصراتة وغرب سرت.



وأوضح المصدر، في تصريحات وفقا لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن الجيش سيستهدف أي تحرك في منطقة الحظر التي فرضها الأحد.

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وأشار إلى أن المليشيات أطلقت عدة صواريخ جراد، ورد الجيش بالطيران ووابل من الصواريخ عليها.

وعززت القيادة العامة للجيش الليبي قواتها في خط المواجهة مع المرتزقة الأتراك والميليشيات الليبية الموالية لها بقوات ضخمة من الصاعقة والمدفعية مع الغطاء الجوي.

والثلاثاء، اعتمد الجيش الليبي خطة جديدة متكاملة لتأمين المنشآت النفطية خاصة بعد التهديدات التركية والميليشيات الليبية التابعة لها.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع موسع في مقر جهاز حرس المنشآت النفطية ضم الأجهزة المعنية والمكلفة من قبل القيادة للجيش الليبي ضم اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشات النفطية واللواء ونيس بوخماده أمر قوات الخاصة الصاعقة بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية واللواء موسي المعداني رئيس غرفة عمليات رأس لانوف وأمري الواحدات والعمليات بحرس المنشآت النفطية والقوات الخاصه وغرفة عمليات رأس لانوف