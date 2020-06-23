إثيوبيا تعلن إحباط هجمات الهاكرز المصريين.. والوكالة المحلية: كانت ستشكل ضغوطاً اقتصادية وسياسية معقدة

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" أن وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، أحبطت هجمات سيبرانية نفذها هاكرز مصريون في خلال الأيام الماضية، بهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والسياسية في إثيوبيا.

وبحسب الوكالة، فإنه الهجمات شنتها مجموعة أطلقت على نفسها إسم "مجموعة حورس للقرصنة CyberHorus Group".

وأضافت الوكالة أن المجموعة أجروا استعدادات طويلة وحاولوا تنفيذ هجمات الكترونية شديدة على مؤسسات إثيوبية حكومية، لاسيّما يومي الجمعة والسبت الماضيين.

وأشارت إلى أن القراصنة حاولوا تعطيل المواقع الإلكترونية لـ 13 منظمة عامة و4 منظمات غير حكومية في إثيوبيا.

وأكدت الوكالة أن الهجوم "كان سيشكل ضغوطًا اقتصادية وسياسية ونفسية معقدة في البلاد، حال فشلت إثيوبيا في إحباط تلك الهجمات."

وأضافت أن وكالة أمن شبكات المعلومات قامت باستدعاء المؤسسات والأفراد التي طالتهم الهجمات، للتحقق من أمن شبكاتهم خاصة قبل استخدامها .

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وكانت صحيفة "الفجر" قد أفادت بأن مجموعة من "الهاكرز" قاموا باختراق عدداً من المواقع الإلكترونية الخاصة بالحكومة الإثيوبية.

وأضافت الصحيفة أن "الهاكرز"، الذين أطلقوا على أنفسهم إسم "Cyber Horus Group"، قاموا باختراق عدد من المواقع الإلكترونية الهامة في إثيوبيا، منها: مكتب التطور التعليمي في اثيوبيا، ووكالة الإحصاء المركزية في إثيوبيا، ومركز الاحصائيات الإثيوبية، ومجلس الأمم الاثيوبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الهاكرز" تركوا رسالة على المواقع الإثيوبية المخترقة، وهي منسوبة إلى الإله حورس، إله الشمس عند قدماء المصريين، والتي تقول: "إذا انخفض منسوب النهر فليهرع كل جنود الفرعون ولا يعودون إلا بعد تحرير النيل مما يقيد جريانه".

يشار إلى أن مصر أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الأثيوبي.

ودعت مصر في خطابها مجلس الأمن إلى التدخل العاجل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

واستندت مصر في خطابها إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة ، والتي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.