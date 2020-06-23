زلزال عنيف يضرب المكسيك... وتحذير من تسونامي

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مكسيكو: ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات على مقياس ريختر جنوب المكسيك صباح الثلاثاء، وفق المركز الوطني لرصد الزلازل، اعقبه تحذير من وقوع تسونامي في اميركا الوسطى.

وافاد المركز أنه تم تحديد مركز الزلزال في مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد، من دون أن يتضح حتى الآن ما إذا اسفر عن سقوط ضحايا.

وشعر به سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو.

وعلى الاثر، اصدرت السلطات الاميركية تحذيرا من حصول تسونامي على السواحل الجنوبية للمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس.

ويغطي هذا التحذير الذي اصدره مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ شعاعا من ألف كلم يحوط بمركز الزلزال الذي وقع في ولاية اوكساكا المكسيكية وبلغت شدته 7,4 درجات بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

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ويأتي الزلزال في عز ازمة وباء كوفيد-19. وافاد مراسلو فرانس برس ان عددا كبيرا من سكان العاصمة المكسيكية لم يتح لهم وضع كمامات حين سارعوا الى الخروج من منازلهم.

وقال ديفيد ليون مسؤول الدفاع المدني في المكسيك الذي تواصل مع الرئيس اندريس مانويل لوبيز اوبرادور وفق صحيفة ميلينيو، "ليس لدينا حتى الان أي معلومات عن تسجيل اضرار محتملة".

وآخر زلزال قوي شهدته المكسيك يعود الى ايلول/سبتمبر 2017. وكان ضرب مكسيكو وولايتي موريلو وبويبلا المجاورتين وحصد 370 قتيلا.

وفي 19 ايلول/سبتمبر 1985، ضرب زلزال بقوة 8,1 درجات العاصمة المكسيكية مخلفا أكثر من عشرة آلاف قتيل ومدمرا مئات المباني. وتم تحديد مركزه على ساحل المحيط الهادئ واعتبر أحد اشد الزلازل في تاريخ البلاد.