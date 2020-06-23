بقيمة ٢٣٨ مليون جنيه.. الانتهاء من التصور النهائي لمصنع تدوير المخلفات بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

عقد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمسؤولي الهيئة العربية للتصنيع، لمناقشة الخطوات النهائية لأعمال التصميمات المتعلقة بتنفيذ مصنع سندوب لتدوير القمامة والمخلفات في المنصورة، بتكلفة إجمالية قدرها ٢٣٨ مليون جنيه.

قال المحافظ إن المصنع الذي يتم تنفيذه يعد نقله حضارية غير مسبوقة داخل المحافظة، إذ يستوعب ١٢٠٠ طن قمامة يوميًا، للمعالجة والتخلص الآمن منها، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.

وأضاف أن المصنع يخدم أكثر من ٧ مراكز بنطاق المحافظة، مؤكدًا على ضرورة مراعاة اتجاه الرياح قبل التنفيذ، بما لايؤثر على البيئه المحيطة.