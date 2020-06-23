محافظ الوادي الجديد يستجيب لشكاوى أهل قرية بالداخلة لزيادة حصة مخبزهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وافق محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، على زيادة حصة الدقيق المخصصة لمخبز قرية "الجيزة" بالداخلة.

وأوضح المحافظ أن الموافقة جاءت استجابةً لشكوى أهالي القرية من نقص الكمية، والذي يترتب عليه تزاحم المواطنين للحصول على الخبز، حيث تقررت زيادة الكمية المخصصة لسد العجز وتوفير احتياجات أهالي القرية.

أضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدًا في توفير جميع الاحتياجات السلعية خاصة الغذائية منها للمواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والقرى النائية.