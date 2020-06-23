محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد - محمد الباريسي:
وافق محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، اليوم الثلاثاء، على زيادة حصة الدقيق المخصصة لمخبز قرية "الجيزة" بالداخلة.
وأوضح المحافظ أن الموافقة جاءت استجابةً لشكوى أهالي القرية من نقص الكمية، والذي يترتب عليه تزاحم المواطنين للحصول على الخبز، حيث تقررت زيادة الكمية المخصصة لسد العجز وتوفير احتياجات أهالي القرية.
أضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدًا في توفير جميع الاحتياجات السلعية خاصة الغذائية منها للمواطنين، خاصة في المناطق البعيدة والقرى النائية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الوادي الجديد يستجيب لشكاوى أهل قرية بالداخلة لزيادة حصة مخبزهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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