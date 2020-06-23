قبائل ورفلة الليبية تعلن تأييد السيسي: دور مصر يضع حدًّا لعبث الأتراك

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

قال المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية الليبية، اليوم الثلاثاء، إن دور "الأخت الشقيقة الكبرى والجارة مصر يضع حدًا لعبث الأتراك، حيث تدافع عن عمقها الاستراتيجي وأمنها وأمن ليبيا القومى والأمن القومي العربي واعتبار مدينة سرت والجفرة خط أحمر".

وتابع فى بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، أن دور مصر يؤكد مدى العلاقة بين مصر وليبيا، ويعيد للذاكرة وقوفها مع جارتها مصر فى حربها مع الكيان الصهيونى فى أكتوبر 1973، كما أيد المجلس المبادرة المصرية لحل السياسى وما جاء فيها من بنود ويثمن عاليا ويدعم ما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي والذى جسد فيها مدى العلاقة بين الشعبين المصرى والليبى ووحدة الدم والمصير والأخوة والمصاهرة التي تربطها والامتداد التاريخي للبلدين.

وندد المجلس الاجتماعى لقبائل ورفلة بالمنطقة الشرقية بمخطط الاستعمار العثمانى الجديد لبلادهم قائلا "أن الاستعمار جلبه لنا أبناء جلدتنا لكي يحافظوا على كراسيهم، ويقسم بلادنا وينهم ثرواتنا وينشر الرعب والدمار فى بلادنا، ولكنهم تناسوا أن قواتنا المسلحة العربية الليبية المتمثلة في القيادة العامة والضباط وضباط الصف والجنود والقوات المساندة من أبناء شعبنا العظيم، والذين ضحوا بدمائهم وأنفسهم ومن ورائهم الشعب الليبي لن يسمحوا لهم بتحقيق أهدافهم".