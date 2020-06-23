بولتون: ترامب يرفض الانتقادات ووجهات النظر المخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، في تصريحات نقلتها "واشنطن بوست" إنه شهد نجاحات في بداية فترة تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

وتابع بولتون، في نقاش مفتوح نظمته "واشنطن بوست" بمناسبة إصدار كتابه "حدث في هذه الغرف: مذكرات البيت الأبيض" إن تراكمات من الأدلة بعد ذلك اثبتت أن ترامب غير كفء لحكم البلاد.

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وأكد أنه لاحظ خلال فترة عمله مع ترامب، أنه يرفض أي انتقادات أو وجهات النظر المخالفة له.

ووصف عمله بالكتاب بأنه عملاً وطنيًا، قائلا: "تلقيت انتقادات عدة بسبب كتابي، وأبلغوني أن أركز في عملي أفضل، لكنني أرى أنني أقوم بعمل وطني".

ويرى بولتون، أن إجراءات عزل ترامب التي بدأها مجلس النواب، لم تكن بطرق صحيحة وحدث بها العديد من الأخطاء.