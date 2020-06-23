خارجية فلسطين: 158 وفاة بكورونا بين جالياتنا حول العالم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية، ليرتفع عدد الضحايا بصفوف جالياتها في مختلف دول العالم إلى 158 شخصا، بجانب تسجيل 7 إصابات جديدة في جنوب إفريقيا وأمريكا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2246 حالة فضلا عن 1262حالة

تعافٍ.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية- حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- بتسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية للمواطنين خليل محمود خليل مشعل (51 عاما)، وزايد محمد زايد أبوعابد (76 عامًا)، بسبب فيروس كورونا، ليرتفع

عدد حالات الوفاة إلى 40.

وذكرت "وفا" أن فريق العمل المختص أوضح أنه تتم متابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، وتم تسجيل 5 إصابات جديدة بين أبناء الجالية في كل من ولايتي نيويورك وفلوريدا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 909 إصابات، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة بين صفوف أبناء الجالية ليبقى العدد عند 63 حالة، وتم تسجيل 3 حالات تعافٍ ليرتفع العدد إلى 379 حالة.