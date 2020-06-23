أعلن رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش صباح الثلاثاء، أن دولة الإمارات احتلت المركز الأول عالميا في نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وقال في كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس الـ12 من دور الانعقاد العادي الأولللفصل التشريعي الـ17: "نهنئ أنفسنا جميعا بحصول الدولة على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان".
وأضاف: "لعل هذه المرتبة الأولى عالميا تؤكد على حكمة قرار القيادةبرفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وثقة القيادة والحكومة في دور المرأة في التنمية الوطنية، وتهيئة كل ما يلزم لبيئة وطنية مواتية لتبدع فيها المرأة، وليكون بذلها وعطاؤها ركنا أساسيا في بناء المستقبل، فقد أثبتت المرأة الإماراتية ذلك تماما في دور الانعقاد الأول لهذا الفصل التشريعي".
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات الأولى عالميًا بنسبة التمثيل النسائي في البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.