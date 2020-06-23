قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على الموافقة لإجراء تجربة سريرية واسعة النطاق في "المرحلة الثالثة" من تجربة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات.
وتسعى الصين لتجربة لقاحات محتملة في الخارج بسبب قلة عدد المرضى الجدد في الداخل.
وتجري تجربة أكثر من 12 لقاحا محتملا في أنحاء العالم، ولم يكمل أي منها حتى الآن تجربة "المرحلةالثالثة" لتحديد فاعلية اللقاح في الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 470 ألفا في العالم.
وتشمل مثل تلك التجارب آلاف المشاركين، وعادة ما تجرى في البلدان التي ينتشر بها الفيروس، حتى يتسنى مراقبة اللقاح في بيئة حقيقية.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تُجري تجربة على لقاح لكورونا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.