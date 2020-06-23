الصين تُجري تجربة على لقاح لكورونا في الإمارات

قالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الثلاثاء، إنها حصلت على الموافقة لإجراء تجربة سريرية واسعة النطاق في "المرحلة الثالثة" من تجربة لتطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد في الإمارات.



وتسعى الصين لتجربة لقاحات محتملة في الخارج بسبب قلة عدد المرضى الجدد في الداخل.

وتجري تجربة أكثر من 12 لقاحا محتملا في أنحاء العالم، ولم يكمل أي منها حتى الآن تجربة "المرحلة

الثالثة" لتحديد فاعلية اللقاح في الحماية من الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 470 ألفا في العالم.

وتشمل مثل تلك التجارب آلاف المشاركين، وعادة ما تجرى في البلدان التي ينتشر بها الفيروس، حتى يتسنى مراقبة اللقاح في بيئة حقيقية.