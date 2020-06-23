سرت محور النزاع الليبي والأطماع التركية

تتمتع مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس الزعيم الراحل معمّر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم داعش، بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا وتشكل مجدداً محور النزاع بين السلطتين المتنافستين في البلاد. ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سرت بأنها "خط أحمر" ينبغي ألا تتجاوزه قوات حكومة الوفاق الوطني وتدعمها تركيا. وهدّد السيسي بأن بلاده قد تضطر "للتدخل المباشر" في حال تعرض المدينة لأي تهديد.

موقع استراتيجي

تقع سرت على بعد 300 كلم من الساحل الأوروبي وفي منتصف الطريق بين العاصمة طرابلس في الغرب وبنغازي المدينة الرئيسية في إقليم برقة في الشرق. وينتمي سكان سرت ذات الطبيعة الصحراوية بمعظمهم إلى 4 قبائل أساسية هي القذاذفة، عشيرة القذافي، وورفلة وهم كثيرو العدد في غرب ليبيا، والفرجان وخصوصاً المقريحة. واشتهرت المنطقة منذ قرون بتربية الماشية والإبل.

كان يعيش في المدينة 120 ألف شخص، لكن عدداً منهم فروا خلال الثورة عام 2011 أو بعد سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليها في 2015. ولا يزال هناك حوالى 50 ألف مدني في المدينة. على محور الشمال الجنوب، يُعتبر الخط الذي يربط سرت والجفرة (التي تبعد 280 كلم)، تاريخياً بمثابة حدود بين إقليمي طرابلس وبرقة، وعلى مدى قرون كانت فائدته الأساسية تكمن في هذا المحور الجغرافي.

مسقط رأس القذافي

حظيت مدينة سرت اعتباراً من العام 1970، بمكانة مميزة مع وصول أحد أبنائها إلى الحكم، معمر القذافي. وبذل هذا الأخير كل ما بوسعه لدفع المدينة إلى دائرة الأضواء، محاولاً حتى أن يجعل منها عاصمة "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى". في تسعينات القرن الماضي، حيث أمر القذافي إقامة مقرات حكومية في هذه المدينة، قبل أن ينقل مقر البرلمان إليها، لكن عدد الضحايا الذين سقطوا في الطريق إليها وبينهم وزراء، أدى إلى إحباط مشاريعه.

في المقابل، تمكن القذافي من إنشاء منطقة إدارية جديدة لمدينته هي "الوسطى" بالإضافة إلى الأقاليم الثلاثة الموجودة أصلاً وهي طرابلس وبرقة وفزان (جنوب). وبنى القذافي مركز واغادوغو لاستضافة القمم الإفريقية والدولية خدمة لسياسته الإفريقية، وفي هذا المجمع أُعلنت فكرة قيام الاتحاد الإفريقي في التاسع من سبتمبر 1999 ضمن "إعلان سرت". وفي خضمّ الاضطراب الذي خلقه ما يسمى "الربيع العربي"، اعتُقل أخيراً القذافي وقُتل على مقربة من سرت في أكتوبر 2011، بعد أن استُهدف موكبه بغارة جوية شنّها تحالف تقوده فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة.

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معقل تنظيم الدولة الإسلامية

بعد العام 2011، تُركت سرت التي باتت رمزاً للنظام السابق، لمصيرها في بلد على شفير الهاوية. واستغل تنظيم داعش الذي كانت قوّته آنذاك في أوجّها، هذه الفوضى ليجعل من سرت معقله الرئيسي في ليبيا. واعتباراً من يونيو 2015، باتت راية الجهاديين السوداء ترفرف على أبنية حكومية في المدينة المتوسطية، حيث قُطعت أيادٍ ورؤوس في الساحات.

وجعل التنظيم الإرهابي من سرت قاعدة خلفية له تستقطب المقاتلين الأجانب الذين يجري تدريبهم على شنّ هجمات في الخارج. وجاءت استعادة المدينة أخيراً من مصراتة، الواقعة على بعد 250 كلم نحو الغرب، والتي انطلقت منها في مايو 2016 غالبية القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، التي أقامت مقرها قبل بضعة أسابيع في طرابلس.

من الوفاق إلى حفتر

رغم أن سرت كانت تخضع لسيطرة حكومة الوفاق، إلا أنها لم تكن بمنأى عن النزاع الذي يمزّق البلاد. ففي يناير 2020، سيطرت قوات حفتر عليها في وقت كان المشير يشنّ هجوماً للسيطرة على طرابلس. وتمكنت القوات الموالية لحفتر المدعومة من مصر والإمارات وروسيا، من الدخول إلى المدينة من دون معركة تقريباً، عبر كسب ولاء مجموعة سلفية محلية مسلّحة. وفي وقت لا يزال معسكر حفتر يسيطر على المدينة، إلا أن موازين القوى تغيّرت بشكل مفاجئ في الأسابيع الأخيرة مع سلسلة التقدمات العسكرية التي حققتها قوات حكومة الوفاق التي تحظى بدعم أنقرة. وبعد استعادتها السيطرة على غرب ليبيا بالكامل مطلع يونيو.