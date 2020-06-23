توافق سوداني مصري أثيوبي على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة

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أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، عمر قمر الدين إسماعيل، أن الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة توافقت على 90% من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.

وقال قمر الدين، في كلمته خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء “توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة”.

وأكد على “حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي”.

كما دعا وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين إثيوبيا ومصر للاستمرار في عملية التفاوض البناء والابتعاد عن التصعيد، مؤكداً حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي.

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وقال قمر الدين إن السودان طرفٌ أصيل في مفاوضات سدّ النهضة، مؤكداً توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90% من النقاط الخلافية بشأن سدّ النهضة.

وأبدى قمر الدين استعداد السودان التام لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، إلى جانب توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التام بين البلدين.

وكانت الخارجية السودانية قد نفت، أمس الاثنين، التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، والتي قال فيها إن “كلا من الخرطوم والقاهرة وافقتا على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات”.

ورد وزير الدولة بالخارجية السودانية عمر قمر الدين، في تصريحات لصحيفة “السوداني”، قائلاً إن هذا الحديث “ليس صحيحاً على الإطلاق”، مؤكداً أن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية الملء.