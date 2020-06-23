كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب مكسيكو بقوة 7.7 درجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان، بأن هزة قوية ضربت عاصمة المكسيك اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى اهتزاز المباني وهروع السكان إلى الشوارع.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن قوة الهزة بلغت 7.7 درجة، بينما قدر معهد الزلازل المكسيكي قوتها بـ7.1 درجة، علما أن هزة كهذه يمكن أن تكون مدمرة.

وحسب المعهد فإن مركز الهزة وقع في ولاية واهاكا جنوبي البلاد ولم ترد تقارير حول ما إذا تسببت بوقوع إصابات بين المواطنين أو أضرار مادية.