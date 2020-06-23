كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهند تعتزم طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم طرد نصف العاملين في السفارة الباكستانية في نيودلهي بدعوى تورط مسؤولين في تلك السفارة في قضايا تجسس.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان،:"لقد شاركوا في أعمال تجسس وكانت لهم تعاملات مع منظمات إرهابية".

وأضاف البيان أن الهند ستخفض عدد العاملين في سفارتها في إسلام أباد بنفس القدر، بحسب رويترز.

وطردت الهند اثنين من الدبلوماسيين الباكستانيين يوم 31 مايو الماضي، بعد احتجازهما لقيامهما بالتجسس، وهو ما نفته إسلام اباد ووصفته بأنه "لا أساس له من الصحة".

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ولا يوجد سفير دائم لكل من الهند وباكستان لدى الأخرى وفي الشهر الماضي اتهمت كل منهما الأخرى باحتجاز دبلوماسيين بشكل غير مشروع وتعذيبهم.

والأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن الهند استدعت القائم بالأعمال الباكستاني في نيودلهي على خلفية اختفاء دبلوماسيين اثنين في إسلام آباد.

وسبق ذلك أن تحدثت تقارير صحفية عن فقدان اثنين من مسؤولي المفوضية العليا الهندية في باكستان وسط أنباء عن اختطافهما.

واندلعت بين الهند وباكستان 3 حروب، اثنتان منها بسبب إقليم كشمير المقسم بينهما.

وتصاعدت حدة التوترات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة بعدما أصدرت الحكومة في نيودلهي قرارا بنزع صفة الحكم الذاتي التي كان يتمتع بها الشطر الهندي من إقليم كشمير ذي الأغلبية السنية المسلمة، في أغسطس الماضي.