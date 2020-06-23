كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صحيفة خليجية تؤكد التزام الإمارات بمساعدة اللاجئين لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت صحيفة خليجية، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تؤكد على التزامها دائماً بالمواقف الإنسانية في مساعدة اللاجئين في مختلف المناطق في العالم والتخفيف من معاناتهم وتوفير سبل الدعم المادي والمعنوي لهم في مختلف المجالات.

ومع الاحتفاء باليوم العالمي للاجئين أمس، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيه مساعدات إنسانية عاجلة لغوث مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في دولة بوركينا فاسو، ودعم جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الساحل الوسطى، وتقديم العون لهؤلاء اللاجئين خاصة فيما يتعلّق بمواجهة التحديات الناجمة عن انتشار فيروس كوفيد 19.

وتواصل الإمارات جهودها لدعم اللاجئين حول العالم متجاوزة كل الصعوبات والعوائق التي فرضها تفشي الوباء انطلاقاً من منظومة القيم الإنسانية التي يقوم عليها مجتمع الإمارات المتمثلة في التسامح والمحبة واحترام جميع الثقافات والأديان والأعراق البشرية.

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ولفتت صحيفة "البيان " الإماراتية الى انه انطلقت من مطار دبي الدولي متجهة إلى بوركينا فاسو طائرة شحن على متنها نحو 100 طن من المساعدات خرجت من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تكون دولة الإمارات في مقدمة الدول الداعمة لكل الشعوب الصديقة في مختلف مواقف الأزمات، وأن تكون دائماً مبادرة لغوث كل محتاج في حالات الشدائد والملمات.

وأكدت صحيفة البيان في ختام افتتاحيتها ان شحنات المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية التي انطلقت من أراضي الإمارات إلى كافة قارات العالم أسهمت في تعزيز قدرات العديد من الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة تداعيات الوباء في مخيمات ومناطق اللاجئين.