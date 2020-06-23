كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 23 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مساعدات طبية من الإمارات إلى تايلاند لدعمها في مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إرسال طائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى تايلاند، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستفيد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس. ويأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة "كوفيد- 19".

وقال سفير دولة الإمارات لدى تايلاند سيف عبدالله محمد الشامسي: "ترتبط دولة الإمارات وتايلاند بعلاقات تاريخية متميزة، حيث مضى نحو 45 عاماً على بدء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".

وأضاف: "يأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير وترسيخ العلاقات وتوطيدها على كافة الأصعدة مع تايلاند، خاصة في مجال الصحة والوقاية، ولدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء".

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 956 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 956 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.