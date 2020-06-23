الممثلون المغاربة ملزمون بالحجر الصحي عند الاشتغال في الفترة المقبلة.. و”تفشي العدوى” يُوقف التصوير

ألزم المركز السينمائي المغربي الممثلين، وفرق عمل الانتاجات التلفزية، بعد استئناف التصوير، في فترة ما بعد الحجر الصحي، بمجموعة من القواعد، منها الالتزام بالحجر الصارم في منازلهم، طوال فترة التصوير.

وأصدر “ccm”، اليوم الثلاثاء، دليلا للسلامة الصحية، استعدادا لاستئناف تصوير الأعمال الفنية السينمائية، والتلفزية، ينص على ضرورة “موافقة جميع أعضاء فرق التصوير، والمعسكر الرئيسي، وتهيئة الديكورات على الحجر الصارم في منازلهم خلال فترة التصوير”.

وأعلن دليل السلامة الصحية، أنه في حالة تفشي العدوى في موقع التصوير، فإن ذلك سيؤدي إلى وضع الفريق في الحجرالصحي مع توقف مؤكد للتصوير.

وألزم “ccm” أطقم الأعمال الفنية، بعدم تجاوز عدد ساعات العمل “10 ساعات، يوميا، كحد أقصى بغية التأكد من أن الفريق سيبقى في راحة، وعلى استعداد، وتأهب”.

وأضاف المصدر نفسه، أن الانتاج يجب أن يوفر 4 مخازن، أو صناديق، أو مقاصف للحجر الصحي تخزن فيها بالتناوب المعدات، والمقتنيات الفنية، والألبسة، التي لا يمكن تطهيرها، مع ضرورة تشميعها لمدة 3 أيام عند تخزين المشتريات الجديدة، قبل استخدامها، والحرص على تعقيمها، طوال فترة الانتاج، وتطهيرها بعد كل تخزين.