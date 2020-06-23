رغم وضع المالية العمومية.. الحكومة تحافظ على منحتها المخصصة للجامعات الرياضية

على الرغم من الجائحة، تعتزم وزارة الثقافة والشباب والرياضة عدم المساس بالتزاماتها المالية تجاه الجامعات الرياضية.

وقال عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إن توقف الأنشطة الرياضية أملته حالة الطوارئ الصحية، التي شلت حركة العديد من القطاعات، وتأثر قطاع الرياضة بشكل كبير، إذ توقفت كل أنشطته، ما انعكس على كل الرياضات، خصوصا الجماعية.

وأكد الفردوس أن التوقف لم يكن خيارا، بل عنصر إلزام للوقاية من انتشار العدوى، ولمواجهة هذه الآثار السلبية، فإن الأمر يتطلب، حسب قوله، مقاربة مع الجامعات للوصول إلى أنجع السبل لتجاوز الظرفية.

وعن محافظة الوزارة على المنح المخصصة للجامعات الرياضية، على الرغم من الظروف، التي تمر منها المالية العمومية، قال الوزير إن هذا الإجراء اتخذته الوزارة إيمانا منها بالحالة الاستثنائية، والصعوبات، التي تعرفها العديد من الجامعات، والتي يعتمد حلها على منح الوزارة.