مكتب الكهرباء والماء يترأس تحالف “الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة”

سيترأس المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ابتداء من سنة 2021، مجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة (GSEP)، بعدما أصبح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عضوا مراقبا سنة 2018، وتَمَّ قبوله بالإجماع سنة 2019 كعضو له الحق في التصويت بمجلس إدارة الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة.

وقال المكتب في بلاغ صحافي له، إنه “وسيتولى رئاسة هذه المنظمة المرموقة ابتداء من 2021”.

وتعد الشراكة العالمية للكهرباء المستدامة، بحسب البلاغ، “تحالفا لشركات الكهرباء الرائدة في العالم، هدفها وضع رؤية مشتركة، ومهمتها الرئيسية تعزيز تنمية الطاقة المستدامة من خلال تعميم الولوج إلى الكهرباء”.

ويعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المؤسسة الوحيدة من القارة الإفريقية والعالم العربي، التي تتمتع بعضوية في هذه المنظمة إلى جانب أكبر شركات الكهرباء العالمية.

وشدد المكتب، على أنه من خلال توليه رئاسة هذا التحالف، سيسعى المدير العام، إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات الاستراتيجية حول العوامل، “التي سيكون لها تأثير على التحول العميق لقطاع الطاقة الكهربائية بالعالم”، يضيف المصدر، “خاصة الجوانب المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون والرقمنة واللامركزية وكٍذا تحرير قطاع الكهرباء”.