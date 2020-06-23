إصابة نجم كرة المضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش بكورونا

أعلن نجم كرة المضرب الصربي، نوفاك جوكوفيتش، إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا في التنس، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن نتيجة خضوعه لفحص كوفيد-19 جاءت إيجابية.
ويأتي إعلان إصابة الصربي، نوفاك جوكوفيتش، عقب إعلان إصابة اللاعبين، غريغور ديميتروف، وبورنا تشوريتش، بفيروس كورونا، خلال مشاركتهما في بطولة أدريا الاستعراضية، التي نظمها اللاعب الصربي.
وأقيمت البطولة، في بلغراد، وزادار، وأظهرت الصور عدم احترام المشاركين لقواعد التباعد الاجتماعي، ما جعل جوكوفيتش محط اتهامات حول تسبب في انتشار الفيروس.
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