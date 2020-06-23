قلنسوة: اعتقال 3 شبان إثر احتجاجهم على مخططات هدم بيوتهم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، مساء اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان من مدينة قلنسوة، بعد مناوشات جرت مع أفراد الشرطة داخل مبنى البلدية، قبل ابتداء جلسة المصادقة على الميزانية.
وجاءت المناوشات بعد أن منعت الشرطة أصحاب البيوت المهددة بالهدم، شرقي شمال قلنسوة، الذين أتوا ليعبروا عن احتجاجهم لبلدية قلنسوة وسط غياب حلول تنظيمية بالأفق لحيّهم. وأُلغيت الجلسة، المقررة بسبب المناوشات التي حصلت.
ويحتج أصحاب البيوت المهددة في الهدم خلال الأيام الأخيرة، على السلطات بسبب التضييق عليهم في المنطقة الشمالية الشرقية بمدينة قلنسوة، وبعد أن أجرى بعض الأفراد الذين يتبعون لما تسمى بـ"دائرة أراضي إسرائيل" مسح لأراضي المنطقة، الأمر الذي أثار القلق والخوف بين الأهالي.
وفي ظل انعدام الحلول التنظيمية والتخطيطية للحي، ازداد القلق والخوف بين الأهالي خشية إقدام السلطات على هدم البيوت في أي لحظة.
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