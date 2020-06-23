زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب جنوب المكسيك وتحذير من تسونامي 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، جنوب المكسيك، اليوم الثلاثاء، وفق المركز الوطني لرصد الزلازل.

وذكر المركز أنه تم تحديد مركز الزلزال في مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد، دون أن يتضح حتى الآن ما إذا اسفر عن سقوط ضحايا.

وشعر به سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو، بحسب ما أوردا وكالة "فرانس برس" للأنباء.

تحذير من تسونامي

بدورها، أصدرت السلطات الأميركية تحذيرا من حصول تسونامي على السواحل الجنوبية للمكسيك وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس بعد الزلزال القوي الذي ضرب أميركا الوسطى.

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ويغطي هذا التحذير الذي أصدره مركز الإنذارات من تسونامي في المحيط الهادئ، شعاعا من ألف كلم يحيط بمركز الزلزال الذي وقع في ولاية أوكساكا المكسيكية.

ويأتي الزلزال في ذروة أزمة وباء كوفيد-19. وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن عددا كبيرا من سكان العاصمة المكسيكية لم يُتح لهم وضع كمامات حين سارعوا إلى الخروج من منازلهم.

وقال مسؤول الدفاع المدني في المكسيك، ديفيد ليون، الذي تواصل مع الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وفق صحيفة "ميلينيو": "ليس لدينا حتى الآن أي معلومات عن تسجيل أضرار محتملة".

ويعود آخر زلزال قوي شهدته المكسيك إلى أيلول/ سبتمبر 2017. وكان ضرب مكسيكو وولايتَي موريلو وبويبلا المجاورتين وحصد 370 قتيلا.

وفي 19 أيلول/ سبتمبر 1985، ضرب زلزال بقوة 8,1 درجات، العاصمة المكسيكية، مخلفا أكثر من عشرة آلاف قتيل ومدمرا مئات المباني. وتم تحديد مركزه على ساحل المحيط الهادئ واعتُبر أحد أشد الزلازل في تاريخ البلاد.