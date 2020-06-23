قبرص تطالب بوقف إطلاق النار في ليبيا وتحمل تركيا مسؤولية تفاقم الأزمة

الثلاثاء 23 يونيو 2020

طالبت قبرص، الأحد، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا ونزع سلاح المليشيات والعودة إلى المسار السياسي.



ورفض نيكوس خريستودوليديس وزير خارجية قبرص، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، الإجراءات التركية التي فاقمت التوترات في ليبيا وزادت من زعزعة استقرار المنطقة.

وأكد الطرفان على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا وأهمية العودة للمسار السياسي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد أكدت واشنطن، ‏دعمها للجهود التي أطلقتها مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة لمفاوضات أممية .

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن "تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بشأن ليبيا، تعكس أهمية العمل على وقف إطلاق النار في ليبيا".

وأضافت أن "واشنطن ‏تدعم الجهود التي أطلقتها مصر للعودة لمفاوضات أممية".

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن "استقرار ليبيا يتم من خلال وقف النار والبدء بعملية سياسية".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذر من تجاوز خط (سرت - الجفرة)، شرقي الأراضي الليبية، معتبرا تجاوزه "خط أحمر".