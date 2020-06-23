انت الان تتابع الرئيس الإيراني: طلب أمريكا إجراء محادثات كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء طلب الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران بأنه كذبة.
وأضاف ”يقولون ’ إننا مستعدون للتفاوض‘. يقولون شيئا غريبا. ما الذي يعنيه ’إننا مستعدون للتفاوض‘؟ من الذي ترك طاولة المفاوضات؟ من الذي دمر طاولة المفاوضات؟ من الذي أشعل النار في قاعة المفاوضات؟ كانوا هم“.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث على تويتر في أوائل يونيو حزيران إيران على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة.
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