شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع درجات الحرارة غدا في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح :شمالية شرقية - شمالية غربية / 18 - 28 تصل إلى 38 كم/س أحياناً. الخليج العربي : والبحر خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:22 المد الثاني عند 02:41 الجزر الأول عند الساعة 09:32 الجزر الثاني عند الساعة 20:27 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20: 12المد الثاني عند الساعة 23:26 الجزر الاول عند الساعة 18:16 الجزر الثاني عند الساعة 06:09. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 40 29 85 40 دبي 41 28 75 30 الشارقة 40 27 85 35 Advertisements عجمان 41 28 80 30 أم القيوين 42 27 85 25 رأس الخيمة 41 28 80 30 الفجيرة 37 30 70 35 العين 43 26 70 15 ليوا 44 25 85 30 الرويس 39 29 75 35 السلع 38 30 80 35 دلما 42 32 75 30 طنب الكبرى 39 30 80 35 طنب الصغرى 39 30 80 35 أبو موسى 39 30 80 35

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