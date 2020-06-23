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نصائح مهمة من الصحة السعودية لعودة الحياة الطبيعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

نصائح مهمة من الصحة السعودية لعودة الحياة الطبيعية

متابعات_ الخليج 365

نصح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس اليوم الثلاثاء، بالركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك، مضيفا «احجز التذاكر إلكترونيًا عند رغبتك في السفر، وننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه».

 

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وقال العبد العالي إن هناك عادات مهمة لابد من الالتزام بها لكي نعود بحذر، ومنها الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج، وتغطية الأنف، وإحضار الأدوات الشخصية، وفقا لصحيفة عاجل.

 

وكشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 164144، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 4710، ما يرفع الإجمالي إلى 109885 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1346 حالة، بعد تسجيل 39 حالة.

 

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