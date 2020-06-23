بيان من وزراء الخارجية العرب بشأن الأوضاع في ليبيا

أعلن وزراء الخارجية العرب، في اجتماعهم الطاريء بمجلس جامعة الدول العربية، رفضهم للتدخلات الخارجية في ليبيا، وأي مخططات لتقسيم البلد، مطالبين بتفكيك الميليشيات المسلحة وإخراج المرتزقة من معادلة الصراع.

وبحث الوزراء، الذين عقدوا اجتماعهم عبر الفيديو اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في ليبيا، ومساعي الحل السياسي فيها.

وأكد وزراء الخارجية العرب على "الرفض العربي للتدخلات الخارجية في ليبيا، والتأكيد على ضرورة الحل السياسي للأزمة".

وأعربت الامعة العربية عن إدانتها لكل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، والتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، رفض الجامعة "لأي محاولات ومخططات محلية أو أجنبية تسعى لتقسيم ليبيا".

Advertisements

وقال أبو الغيط إن الجامعة العربية "تؤكد على ضرورة الحل السياسي في ليبيا، وذلك من خلال "مسار سياسي جامع تحت رعاية الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل مباشر، و"تخفيف المواجهات، خاصة حول مدينة سرت".

ودعا أبو الغيط إلى ضرورة التوصل إلى "تهدئة فورية" على كل خطوط المواجهة، وتمكين الأطراف الليبية من الانخراط مجدداً في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة، التي ترعاها البعثة الأممية للوصول إلى اتفاق شامل ودائم لوقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام للجامعة على تمسكها بالحفاظ على سيادة واستقلال ليبيا، مديناً كل أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، مؤكداً رفض الجامعة لأي حلول عسكرية.

وأضاف أبو الغيط أنه "لا سبيل سوى الحل السياسي الشامل، وإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية".