وعكة صحية تدخل مغني الراب “لبنج” إلى المستشفى – صورة

يمر مغني الراب، البنج، حاليا، من وعكة صحية، أدخلته إلى المستشفى، حسب ما كشف مقربون منه.

وَانتشرت صورة البنج من داخل المستشفى، ليلة أمس الاثنين، عبر صفحات مهتمة بالراب المغربي، مناشدين الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل.

وكان لبنج قد تعرض لحملة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، لكن وضعه الصحي، جعل الجميع يتمنى له الصحة والعافية.

وكان البنج قد أعلن، قبل أيام، اقتراب صدور جديده، قبل أن يفاجئه الطارئ الصحي، علما أنه أجرى السنة الماضية عملية جراحية، للتخلص من آلام في عضلات بطنه.