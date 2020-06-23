لقجع: التداريب ستنطلق يوم الخميس بـ 10 لاعبين 5 في كل نصف ملعب والتداريب الجماعية بعد 10 أيام وتحاليل “كورونا” إلزامية

كشف فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية، خطة الجهاز الوصي على تسيير شؤون الكرة وطنيا لاستئناف التداريب وعودة عجلة البطولة الوطنية للدوران، من جديد، بعد توقف اضطراري فرضته التدابير الوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وأوضح لقجع، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، أن التداريب ستنطلق يوم الخميس بمعدل 10 لاعبين في الملعب، 5 في كل نصف ملعب على أساس أن تنطلق التداريب الجماعية بعد 10 أيام.

وشدد لقجع على كون جميع اللاعبين وأطقم الفرق سيخضعون لتحاليل الكشف عن “كورونا” قبل انطلاق التداريب، مع الحرص على أخد عينات ثلاثة لاعبين من كل فريق كل 3 أيام للتأكد من سلامة اللاعبين، فضلا عن ضرورة تحاليل أخرى قبل انطلاق منافسات البطولة.