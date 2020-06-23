نفت مصادر من المستشفى، حيث تعالج الفنانة المصرية رجاء الجداوي في مصر، صحة الأنباء الرائجة، منذ أمس الاثنين، حول وفاتها تأثرا بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع “اليوم السابع” المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصدر طبي في المستشفى، الذي تخضع فيه رجاء الجداوي للعلاج، أنها لاتزال داخل العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من “جهازCPAP”، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي إلى 55 في المائة.
وكان نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، قد أكد، أمس الاثنين، أن الجداوي لا تزال حية ترزق، مستنكرا الاشاعات، التي تطالها في هذه الفترة.
وأصيبت رجاء الجداوي، البالغة من العمر 82 سنة، بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وظلت في المستشفى إلى غاية يومنا هذا.
وتمتد المسيرة الفنية للجداوي لما يفوق نصف قرن من الزمن، قدمت خلالها الكثير من الأعمال في السينما، والتلفزة، ما جعلها واحدة من أشهر أسماء التمثيل في الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة وفاة رجاء الجداوي متأثرة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.