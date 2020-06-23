حقيقة وفاة رجاء الجداوي متأثرة بكورونا

نفت مصادر من المستشفى، حيث تعالج الفنانة المصرية رجاء الجداوي في مصر، صحة الأنباء الرائجة، منذ أمس الاثنين، حول وفاتها تأثرا بمضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع “اليوم السابع” المصري، صباح اليوم الثلاثاء، عن مصدر طبي في المستشفى، الذي تخضع فيه رجاء الجداوي للعلاج، أنها لاتزال داخل العناية المركزة في مستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من “جهازCPAP”، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، وانخفاض نسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس الصناعي إلى 55 في المائة.‎

وكان نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، قد أكد، أمس الاثنين، أن الجداوي لا تزال حية ترزق، مستنكرا الاشاعات، التي تطالها في هذه الفترة.

وأصيبت رجاء الجداوي، البالغة من العمر 82 سنة، بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وظلت في المستشفى إلى غاية يومنا هذا.

وتمتد المسيرة الفنية للجداوي لما يفوق نصف قرن من الزمن، قدمت خلالها الكثير من الأعمال في السينما، والتلفزة، ما جعلها واحدة من أشهر أسماء التمثيل في الوطن العربي.