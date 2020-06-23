الصين تهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد واشنطن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هددت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة، باتخاذ إجراءات عقابية، بعد إضافة واشنطن 4 وسائل إعلام صينية تعمل داخل الأراضي الأميركية إلى قائمة المنظمات التي ينبغي اعتبارها "بعثات أجنبية"، ما قد يُجبر إدارات بعض من هذه الوسائل على تخفيض عدد الموظفين العاملين في أميركا.

وهاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، زهاو ليغيان، إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على خلفية تلك الخطوة، التي وصفها بأنها "مثال آخر على القمع السياسي الأميركي الصارخ لوسائل الإعلام الصينية"، حسبما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال إن "تلك الخطوة بمثابة انتهاك لالتزام الولايات المتحدة بمبدأ حرية الصحافة".

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وأضاف: "نحث الولايات المتحدة بشدة على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي، والتوقف على الفور عن هذه الممارسة الخاطئة وتصحيحها".

وأوضح أن مثل هذه السلوكيات "لا تخدم مصلحة أحد، وستجبر الصين على الرد المشروع"، دون أن يوضح طبيعة الإجراءات العقابية المُحتملة.

وكانت واشنطن قد أضافت أمس الإثنين، 4 وسائل إعلام صينية إلى قائمة تضم 5 منظمات أخرى، ويتم التعامل معها على أنها بعثات أجنبية وليست منظمات إعلامية، بذريعة وجود علاقة بينها وكل من الحكومة الصينية، والحزب الشيوعي. ولا يعيق القرار الأميركي بشكل مباشر قدرة هذه الوسائل على القيام بمهامها الصحفية، لكن قد يجبر إدارات بعض من هذه الوسائل على تخفيض عدد الموظفين العاملين في الولايات المتحدة.