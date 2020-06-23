تجربة على الخنازير: جرعتان من لقاح أسترازينيكا تثبتان فاعليتهما ضد كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أثبتت تجربة لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، التي أُجريت على خنازير، أن جرعتين من اللقاح تحققان استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وأظهر البحث الذي نشره معهد بيربرايت البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن "إعطاء جرعة رئيسية أولية وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة".

ويتضح من ذلك أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وأصدر فريق البحث التابع لمعهد بيربرايت، بيانًا، قالوا فيه إن "الباحثين رصدوا زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة". وأضافوا أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

وقال مدير معهد بيربرايت إن "هذه النتائج تبدو مشجعة على أن الحصول على جرعتين، يعزز استجابة الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد الفيروس لكن المهم هو الاستجابة لدى البشر".

ويتم تجريب اللقاح على البشر بالفعل وتقول أسترازينيكا إنها تأمل في الحصول على بيانات عن الفاعلية في وقت لاحق هذا العام.