وزير السياحة اليمني يرسل برقية عزاء لوزير الدفاع الأسبق "الصبيحي".. النص

الثلاثاء 23 يونيو 2020

أرسل وزير السياحة اليمني الدكتور محمد عبدالمجيد قباطي برقية عزاء لوزير الدفاع الاسبق الصبيحي



جاء فيها:

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معالي أخي اللواء الأسير البطل محمود أحمد سالم الصبيحي، الإبن الغالي محمود عبدالولي وإخوته الكرام،

الإخوة الأعزاء عبدالله وماجد وهيمان محمود الصبيحي.. فجعنا بخبر الرحيل المبكر والمؤلم لأخينا العزيز الفقيد عبدالولي محمود الصبيحي، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبإسمي ونيابة عن قيادات وأعضاء التجمع المدني الجنوبي الديمقراطي"مجد"، نشاطركم الأسى والحزن ونتقدم بصادق المواساة وخالص العزاء لكم ولجميع أفراد عائلتكم الكريمة بوفاة الأخ الفقيد الغالي عبدالولي محمود الصبيحي، عضو الهيئة التنفيذية ورئيس قيادة تجمع "مجد" في محافظة لحج. كما نتقدم بخالص العزاء لأسرة مرافقه المغفور له الأخ محمود علي الداعري.

ونعم بالله، وندعوه بعزته وجلاله بأن يتغمد الفقيدين بشآبيب رحمته ويتغشاهم برضوانه ويدخلهم فسيح جناته وينزلهم منازل الصديقين والصالحين وحسن اولئك رفيقا ونعم ذلك مقامًا.

صبرًا جميلًا وعظم الله أجركم جميعًا وربط الله على قلوبكم ويعصم عليها ويلهمكم الصبر والسلوان ويرفع عنكم كاهل وثقل احزان هذا المصاب الجلل، ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العلي العظيم وإنَّا لله وإنٌا إليه راجعون.