عبد الله بن زايد ووزير خارجية المالديف يبحثان تطورات جائحة كورونا

الثلاثاء 23 يونيو 2020

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، خلال اتصال مرئي مع عبد الله شاهد، وزير خارجية المالديف، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف، وأهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، ومنها الاقتصادية والسياحية.



وتناول الاتصال المرئي تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.

وتباد ووزير خارجية المالديف التعازي في ضحايا "كوفيد - 19"، وأكدا أهمية التعاون الدولي وتعزيز العمل الجماعي للحد من آثار هذه الجائحة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال المرئي - العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات والمالديف، والحرص المستمر على تعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

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كما أكد الحرص على دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة تداعيات الجائحة ومساندة الدول الصديقة والشقيقة في هذه الظروف.

من جانبه، أشاد عبد الله شاهد بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات لاحتواء تداعيات الجائحة والتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها في هذا الصدد.

وثمن دعم دولة الإمارات لبلاده في مواجهة جائحة "كورونا"، وهو ما يجسد حرصها على تعزيز التعاون الدولي خلال الأزمة الحالية التي تؤثر في مختلف دول العالم.

حضر الاتصال المرئي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتور سعيد محمد علي الشامسي، سفير الدولة لدى جمهورية المالديف، وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.