عاجل.. أنقرة تعلن مقتل وإصابة 17 مدنيا في تفجير نفذته وحدات حماية الشعب الكردية بالحسكة

الثلاثاء 23 يونيو 2020

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين، في ما قالت إنه "تفجير إرهابي" نفذته وحدات حماية الشعب الكردية شرق محافظة الحسكة السورية.

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وأفاد بيان للوزارة بـ"مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين في تفجير إرهابي استهدف محال تجاري نفذته وحدات حماية الشعب الكردية في تل حلف غرب مدينة رأس العين شرق الحسكة السورية".

على جانب آخر، نقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة قولها، إنه منذ اتفاق سوتشي في الثاني والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تم تحييد قرابة الألف مقاتل تابع لمنظمة "بي كا كا/ ي ب ك" حاولوا التسلل إلى منطقة نبع السلام.

وأضافت الوزارة أن المنظمة نفذت خلال شهر 62 عملية استفزاز من تل رفع نحو مناطق عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، وتم "تحييد 10 إرهابيين" تابعين لها.