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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى تايلاند لمكافحة "كورونا" والان مع التفاصيل
الثلاثاء 23 يونيو 2020
أرسلت دولة الإمارات، اليوم، طائرة مساعدات تحتوي على 11 طناً من الإمدادات الطبية إلى تايلاند، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سيستفيد منها أكثر من 11 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الدولة في تعزيز قدرات القطاع الصحي في مختلف دول العالم للتغلب على أزمة (كوفيد- 19).
وقال سيف عبد الله محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى تايلاند: "ترتبط دولة الإمارات وتايلاند بعلاقات تاريخية متميزة، إذ مضى نحو 45 عاماً على بدء العلاقات الثنائية بين البلدين التي تميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات".
وأضاف: "يأتي إرسال المساعدات الطبية اليوم ليؤكد حرص قيادة دولة الإمارات الرشيدة على تطوير وترسيخ العلاقات وتوطيدها على كل الصعد مع تايلاند، خاصة في مجال الصحة والوقاية، ولدعم جهود العاملين في القطاع الطبي على احتواء الوباء".
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من956 طناً من المساعدات لأكثر من 68 دولة، استفاد منها نحو 956 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.
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