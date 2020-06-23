شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 48 ساعة من رفع الحظر.. وزير خارجية ألمانيا يزور إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد ماس قبل توجهه إلى بلنسية بالإجراءات التي اتخذت في إسبانيا لحماية السائحين من العدوى، وقال: "إسبانيا استعدت بعناية خاصة لسياحة الصيف الوشيكة".
وناشد الوزير الألماني السائحين الألمان الالتزام بالقواعد الصارمة والاستمتاع برحلتهم "بالقدر اللازم من الحكمة والحذر".
ويعتزم ماس لقاء نظيرته الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا في بلنسية، ثالث أكبر مدينة على البحر المتوسط.
يذكر أن الحكومة الإسبانية أنهت أول أمس الأحد حالة الطوارئ التي اتخذتها للحد من انتشار وباء كورونا بعد 14 أسبوع من فرض هذه الحالة بالبلاد.
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