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الرئيس التونسي يعلن عن نيته تغيير بنية النظام السياسي في البلاد

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء عزمه المضي قدما في تعديل دستور البلاد من بين مشاريع القوانين التي سيطرحها خلال عهدته الرئاسية، بنية تغيير النظام السياسي في البلاد.

وقال الرئيس التونسي في حواره مع قناة فرانس24 اليوم إنه يستعد لطرح ثلاثة مشاريع قوانين، بينها تعديل الدستور، إلى جانب تعديل القانون الانتخابي من الاقتراع على الأفراد في دورتين، ومشروع صلح جزائي مع من تورطوا في فساد مالي.

وأوضح سعيد أن الوضع السياسي الحالي في تونس، فيما يرتبط بإدارة الحكم، لا يمكن أن يستمر.

ونظام الحكم في تونس منذ عام 2014 برلماني معدل حيث تنبع الحكومة من البرلمان، من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.

ويتمتع رئيس الحكومة بصلاحيات تنفيذية واسعة فيما تنحصر صلاحيات رئيس الجمهورية ضمن مجالات محددة، أساسا الدفاع والسياسة الخارجية.

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