شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تفتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية ابتداءً من غدٍ والان نبدء بالتفاصيل

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) فيسلطنة عمان اجتماعًا اليوم برئاسة حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، إعادة فتح حزمةٍ جديدةٍ من الأنشطة التجاريّة والصناعيّة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020م، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحيّة اللازمة لمزاولتها.

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