شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف العمانية": قرار المملكة حول الحج يحقق الأمن الصحي العالمي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح بيان صادرة عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظً للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .
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