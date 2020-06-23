شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع الحظر اعتباراً من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري إن مصر سترفع حظر التجول الليلي المفروض منذ 25 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا بالكامل اعتبارا من السبت المقبل.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي قد أعلن اليوم الثلاثاء فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية بداية من السبت المقبل مع استمرار تعليق الصلاة الجماعية الأسبوعية.

وقال مدبولي ، في مؤتمر صحفي اليوم ،إنه سيتم فتح المقاهي والمطاعم بداية من السبت المقبل بـ 25 في المئة من طاقتها الاستيعابية.

وأضاف أنه سيتم إغلاق المحال التجارية الساعة الـ 9 مساء ، وإغلاق المطاعم والمقاهي الساعة الـ 10 مساء ، مشيرا إلى استمرار إغلاق الحدائق والشواطيء العامة بينما تستمر وسائل النقل الجماعي في العمل حتى منتصف الليل .

وأضاف مدبولي أن هناك نجاحا بنسبة معقولة في مواجهة جائحة كورونا ، قائلا "كان كل همنا ألا تخرج الأمور عن السيطرة، وهناك نسبة معقولة جدًا من النجاح ولم نواجه ما تعرض له عدد من الدول التي بها المنظومة أفضل بكثير".

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وأكد أن التحدي الكبير في مواجهة كورونا في القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ العديد من الخطوات لتقليل انتشار العدوى في محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار إلى تخصيص أكثر من 300 مستشفى لاستقبال مرضى كورونا، لافتا إلى أن "الحكومة تعي قدراتها وكافة التحديات التي تواجهها، وتم إطلاق العديد من المبادرات للاهتمام بصحة المواطنين بالتوازي مع رفع قدرات البنية الصحية الأساسية".

واوضح رئيس الوزراء أن الحكومة كان لديها فترة صعبة بدأت تظهر قبل عيد الفطر وخلال العيد وبعده، وهذا بسبب التزاحم والتكدس في الأسواق خلال هذه الفترة ، لافتا إلى توقعات بحدوث تزايد في أعداد الإصابات، أو الوفيات.

وأضاف :"طالما الأمر في نطاق قدراتنا، فسنستطيع المرور من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة ونعمل على الحد من انتشار المرض".

وقال:"فتحنا عددا كبيرا من المستشفات، أكثر من 300، وعشرات المستشفيات الجامعية والمستشفيات الميدانية وحتى الآن قادرون على استيعاب الأعداد ولم يدخل لنا مسشتفيات الشرطة والقوات المسلحة".