بريطانيا تدين هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية على السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

دان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الثلاثاء، هجمات مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على السعودية.



وقال راب، في بيان "أدين هذه الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على السعودية وهجماتهم المستمرة داخل اليمن التي تثير المزيد من الشكوك بشأن ما يزعمونه عن رغبتهم في إقرار السلام".

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وأضاف "مع الاعتقاد بإصابة أكثر من مليون يمني بفيروس كورونا، أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن يوقف الحوثيون أعمالهم العدائية وأن يسمحوا للجهود الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة بالعمل على إنقاذ حياة اليمنيين".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض.

يأتي ذلك ضمن المحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان أحدثها مساء الإثنين، وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار "مفخخة" و3 صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.