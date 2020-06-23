صحيفة أمريكية: يجب على العالم أن يتحد ضد نظام متعصب يسيطر عليه الملالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

طهران - الخليج 365

شددت صحيفة أمريكية، أنه "يجب على العالم الآن أن يتحد ضد نظام متعصب يسيطر عليه الملالي".



وطالبت الصحيفة، النظام الإيراني بالامتثال الكامل لعمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مواقعها النووية، وحثت القوى العالمية على توحيد قواها من أجل التصدي لنظام متعصب يرعى الإرهاب حول العالم.

وقالت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" في افتتاحيتها، إن القوى الدولية، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يجب أن تقف الآن متحدة ضد إيران في محاولة لإجبارها على الكشف الفوري عن أسلحة نووية محتملة غير معلنة، ومواد وأنشطة ترتبط بالمجال النووي.

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وأشارت إلى أن البيان العاجل الذي أصدره مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، يأتي بعد أن منعت طهران مرارًا المفتشين و"طهرت" موقعًا طلبوا زيارته بداية من الصيف الماضي.

وأضافت أنه بينما يواصل الديمقراطيون والجمهوريون الخلاف حول حكمة الرئيس السابق باراك أوباما والحلفاء الأوروبيين من الاتفاق الأولي مع إيران، نعتقد أنه كان صفقة ساذجة وخطيرة في اتفاق نادر مع الرئيس دونالد ترامب.

وتابعت: "يمكنهم الاستمرار في الخلاف حول المعلومات الاستخبارية الاستراتيجية حول الانسحاب من ذلك الاتفاق، كما فعل ترامب؛ لكننا نعتقد أن الإدارة، التي ليس لديها بديل سوى تصعيد العقوبات بلا نهاية، وربما العمل العسكري".

وارتأت الصحيفة، أنه يجب على العالم الآن أن يتحد ضد نظام متعصب يسيطر عليه الملالي الذين يرعون الإرهاب في جميع أنحاء العالم، ويستخفون الآن بالمفتشين الدوليين بأكثر طريقة متسلسلة يمكن تخيلها.

واختتمت بالقول، لقد حان الوقت للدول التي تشكل ما كان في يوم من الأيام العالم الحر للتركيز على عزل إيران، دون أن تترك مجالا للشك حول أي خطأ فادح يتيح لها الاستمرار في الطريق النووي، الذي يقودها إلى العزلة والفقر والصراع