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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمان تقرر إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية غدا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل وزير الداخلية.
حضر الاجتماع جميع اعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.
وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها، وفقا لـ "عمان نيوز".
وأكدت اللجنة العليا ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة وتحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.
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