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عمان تقرر إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية غدا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 23 يونيو 2020

عمان تقرر إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية غدا

متابعات_ الخليج 365

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار المستجد كوفيد 19 اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل وزير الداخلية.

 

حضر الاجتماع جميع اعضاء اللجنة، وذلك بديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة.

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وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها والاشتراطات الصحية اللازمة لمزاولتها، وفقا لـ "عمان نيوز".

 

وأكدت اللجنة العليا ضرورة تقيد الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة وتحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

 

 

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