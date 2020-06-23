البيت الأبيض في ورطة.. فضائح بالجملة في كتاب جون بولتون المثير للجدل.. الكشف عن سعي ترامب للفوز في الانتخابات الأمريكية بمساعدة الصين.. وعرضه لأردوغان واعتقاده بأن فنزويلا جزء من الولايات المتحدة

طُرح اليوم، الثلاثاء، كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، والذي تناول فيه فترة توليه منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد تسريب بعض من نسخ الكتاب بصورة غير قانونية على شبكة الإنترنت.

وكان بولتون قد انضم إلى فريق البيت الأبيض في أبريل عام 2018، قبل أن يرحل في سبتمبر، ليتخلى عن منصبه كمستشار للأمن القومي.

وتعليقاً على رحيل بولتون، قال ترامب إنه قرر فصل مستشار الأمن القومي الأمريكي "لأنه اختلف معه بشدة". جون بولتون

وانتقد بولتون في كتابه، الذي يحمل عنوان "الغرفة التي شهدت الأحداث"، ترامب وعدد من أعضاء إدارته، حيث اعتبر أن ترامب "غير ملائم لتولي منصب الرئيس."

وحاولت إدارة الرئيس الأمريكي منع نشر الكتاب بأمر قضائي، بالرغم من أن أحد القضاة أعرب عن مخاوفه من أن بولتون استهان بعملية مراجعة التصنيف.

ولم يتضح ما إذا كان سيتاج لبولتون الحصول على أرباح من مبيعات الكتاب، حيث إن وزارة العدل لا زالت تنظر القضية وتتهم بولتون بتعريض الأمن القومي للخطر.

وبحسب المقتطفات التي تم نشرها، فإن كبار مستشاري ترامب سخروا منه واعتبروا أن الرئيس الأمريكي "غير مؤهل لقيادة الولايات المتحدة"، وهي كلمات أشد بكثير من تلك التي دفعت مجلس النواب للسعي لمساءلته وعزله العام الماضي، قبل أن تتم تبرئته في فبراير الماضي.

وقال بولتون في كتابه: "لو لم ينشغل الديمقراطيون المؤيدون للمساءلة بقضية أوكرانيا في 2019، ولو أنهم استغلوا الوقت في التقصي بأسلوب أكثر منهجية في مسار ترامب في مجمل سياساته الخارجية، لربما جاءت نتيجة المساءلة مختلفة تماماً".

واتهم بولتون ترامب "بمحاولة جعل الصين تساعده في حملة إعادة انتخابه من خلال اتفاق تجاري".

انتقام

وعلّق ترامب على كتاب بولتون، معتبراً إياه "محاولة انتقام لأنني أقلته"، واصفا الكتاب بأنه "مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة".

وكتب ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها: "كتاب بولتون هو مجموعة أكاذيب وروايات مختلقة، كلها بهدف إظهاري بصورة سيئة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الكثير من التصريحات السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوماً، خيال بحت، ويحاول فقط الانتقام لأنني أقلته".

الانتخابات الأمريكية

واتهم بولتون في كتابة ترامب "بطلب المساعدة من الرئيس الصيني، شي جين بينج، لإعادة انتخابه لفترة ثانية."

وقال بولتون: "ثم حوّل ترامب، ويا للعجب، دفة الحديث إلى الانتخابات الرئاسية القادمة بالولايات المتحدة، ملمّحا إلى قدرة الصين الاقتصادية ومناشداً شي أن يعمل على فوزه".

ماكرون وترودو

وتحدث بولتون ايضاً عن خفايا مشاعر الرئيس الأمريكي ترامب تجاه قادة الدول الأخرى.

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق عن الأجواء المشحونة بين ترامب ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو في 2018.

وأشار بولتون في كتابه إلى أنه مع استمرار شكاوي ترودو من الجمارك التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، قرر ترامب الانسحاب من اتفاقية مجموعة الـ7 التي روّج لها ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وطلب ترامب من المسئولين الحكوميين شن هجوماً على ترودو"، وذلك خلال المقابلات التلفزيونية التي يظهرون بها، حيث قال لهم: "هاجموا ترودو، لا تقلقوا بشأن الآخرين"، بحسب بولتون في كتابه.

وأضاف بولتون: "ترامب لم يحب ترودو وماكرون قط، لكنه تحملهم، بينما عارضهم وتحداهم خلال الاجتماعات الدولية بداعي المزاح الممزوج بالجدية".

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وتابع: "أتوقع أنهم فهموا ما كان يفعله ترامب، وهم تماشوا معه لأنه ليس من مصلحتهم أن يكونوا على خلاف مع رئيس الولايات المتحدة".

أوكرانيا

وعن أزمة كييف، قال بولتون في كتابه إن ترامب أخبره في أغسطس الماضي بأنه "لا ينوي الإفراج عن المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا بدون تحقيق حول جو بايدن المنافس الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية."

وتعليقاً على ذلك، قال ترامب في تغريدة: "لم أخبر جون بولتون أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا مرتبطة بالتحقيقات حول الديمقراطيين، بمن فيهم أسرة بايدن".

وأضاف: "في الواقع، لم يشتك من ذلك وقت إنهاء خدمته بشكل علني للغاية. إذا قال جون بولتون هذا، فإنه فعل ذلك فقط لبيع الكتاب".

كوريا

وكشف بولتون في كتابه عن الحوارات التي دارت قبل وبعد ثلاثة اجتماعات بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بما في ذلك قمتهما الثانية التي انهارت في فيتنام.

وقال بولتون إن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، الذي يسعى لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، طرح توقعات غير واقعية مع كل من كيم وترامب بشأن أجندة "التوحيد" الخاصة به.

وقال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية تشونج يوي يونج إن وصف بولتون للمشاورات "إنه لا يعكس حقائق دقيقة ويحرف الحقائق كثيرا".

وكانت القمة الثانية بين ترامب وكيم انعقدت في فيتنام، مطلع عام 2019، ولكنها انهارت بعدما رفض ترامب عرضاً من كيم لتفكيك المنشأة النووية الرئيسية في كوريا الشمالية مقابل رفع بعض العقوبات.

ميركل

كما كشف بولتون في كتابه كثيراً من المباحثات التي تحدث فيها ترامب، والتي انتقد أو استنكر فيها الحكومة الألمانية والمستشارة أنجيلا ميركل.

وأضاف بولتون أن ترامب أعرب عن استيائه عبر الهاتف لماكرون من "الشريك الفظيع في حلف الناتو ألمانيا"، وأنه هدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بأن تخفض الولايات المتحدة إسهاماتها للتحالف العسكري إلى مستوى ما تقدمه ألمانيا.

وأضاف أن ترامب وصف ميركل بأنها "أحد أكبر من يقومون بالرقص النقري بحلف الناتو"، وذلك في نقاش حول الهدف الخاص بالحلف والذي ينص على أنه يتعين على جميع الدول الأعضاء تخصيص 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لديها لشؤون الدفاع.

عرض ترامب لأردوغان

كما كشف الكتاب عن عرض الرئيس الأمريكي لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بشأن مساعدته في تحقيق أجرته وزارة العدل في مخالفات بنك تركي له علاقات مع أردوغان، يشتبه في أنه ينتهك العقوبات الأميركية على إيران.

وقال بولتون إنه عندما قدم أردوغان إلى ترامب مذكرة من مكتب محاماة يمثل بنك "هال بانك"، قال الرئيس الأمريكي إنه يعتقد أن البنك بريء تماماً من انتهاك العقوبات الأميركية المتعلقة بإيران.

وقال ترامب لأردوغان: سأهتم بالأمر".

فنزويلا ونيكلاوس مادورو

قل بولتون في كتابه إنه في المناقشات حول الإطاحة بنظام الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أصر ترامب على الخيارات العسكرية لفنزويلا، حيث قال لمستشاريه إن البلاد "هي بالفعل جزء من الولايات المتحدة"!.

وأشار بولتون إلى أنه خلال اجتماع عقد في مارس 2019 بوزارة الدفاع "البنتاجون"، سأل ترامب بإلحاح القادة العسكريين حول "سبب وجود الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، وليس في فنزويلا."

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق أن إصرار ترامب المتكرر على اعتماد الخيارات العسكرية للإطاحة بمادورو صدم المساعدين والمشرعين والمستشارين.