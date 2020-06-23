بريطانيا تخرج من السّبات يوم السبت الكبير

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نصر المجالي: أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، الخروج من حال "السبات" بخفض كبير في إجراءات الإغلاق المتخذة لمواجهة فيروس (كورونا) منذ مارس الماضي، وقرر السماح بعودة عدد من الأنشطة التجارية في إنكلترا بدءا من 4 يوليو المقبل، إنقاذا للاقتصاد الذي واجه أزمة غير مسبوقة.

وابلغ جونسون، جلسة مجلس العموم، بأن "الحانات، والمطاعم، والفنادق، وصالونات التجميل في إنكلترا يمكنها أن تفتح أبوابها بدءا من 4 يوليو"، كما سيتم: "التخلي عن قاعدة وجود مسافة مترين بين كل شخصين، حيث أنها تجعل أجزاء من النشاط الاقتصادي مستحيلة".

وقال رئيس الوزراء إنه بدءا من 4 يوليو (السبت الكبير)، يمكن لأي عائلتين بصرف النظر عن قوامهما الالتقاء في أي مكان مغلق أو مفتوح". وتابع أن "الحكومة لا تعتقد بوجود خطر وقوع موجة ثانية من الوباء تعجز أمامها هيئة الصحة الوطنية"، مضيفا أنه "بفضل التقدم المحرز، يمكننا الآن المضي لأبعد من ذلك وتخفيف الإغلاق في إنجلترا بشكل آمن".

وأعلن أن قاعدة التباعد الاجتماعي يتم تخفيضها إلى النصف إلى "متر واحد زائد" لتحرير آلاف الأعمال، مع الاحتياطات مثل أقنعة الوجه المنتشرة للتأكد من أن مخاطر انتقال العدوى هي نفسها "على نطاق واسع".

كورونا الآمنة

وبموجب الإجراءات الجديدة، سيُسمح بفتح الفنادق والمعسكرات وأكواخ العطلات طالما أنها تتوافق مع إرشادات "كورونا الآمنة". كما يمكن استئناف خدمات الكنيسة - بما في ذلك مراسم الزفاف لما يصل إلى 30 شخصًا - لكنّ هناك حظرا على حفلات الغناء لأنها تشكل تهديدًا "خاصًا" بانتشار الفيروس.

وسيُسمح لأسرتين بالتجمع في الداخل، في منزلهما أو في مطعم أو متحف، دون حد للأرقام. ويوجد حاليًا سقف من ستة أشخاص للالتقاء في الهواء الطلق، حيث يُنظر إلى الفيروس على أنه يضر بالعائلات الكبيرة.

ولكن سيتعين عليهم مراقبة التباعد الاجتماعي، مما يعني أنه سيتعين على الأجداد الانتظار لفترة أطول قليلاً لاحتضان أحفادهم. يبدو أنه تم تأجيل توسيع "الفقاعات" الاجتماعية التي تم تجاهلها للسماح للناس بالاختلاط بحرية.

كما ستظل حانات تقليم الأظافر وصالات الرياضة وحمامات السباحة محظورة بعد أن قرر المسؤولون أنها خطيرة للغاية في الوقت الحالي.

وأصر جونسون على أن الإجراءات الجديدة، قد وافق عليها رئيس الطب كريس ويتتي ورئيس العلوم باتريك فالانس. وقال إن "التفاؤل الجديد والحذر ملموس" في البلاد ، وأن "الصخب" يعود إلى الشوارع. وأكد رئيس الوزراء: "اليوم يمكننا أن نقول إن سباتنا الوطني الطويل بدأ في نهايته."

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تغييرات فورية

ومع ذلك، في إشارة إلى المخاطر التي ينطوي عليها ذلك، حذر جونسون من أنه ستكون هناك تغييرات على الفور إذا أساء الناس استخدام القواعد الجديدة.

وقال للنواب: "لقد كان واضحًا أن استرخاءنا الحذر في التوجيه مشروط تمامًا بهزيمتنا المستمرة للفيروس".

وصاح أحد نواب مجلس العموم "سبحان الله" في قاعة المجلس عندما كشف جونسون أن الحانات يمكن أن تعود.

وقال رئيس مجلس الوزراء: "ببطء ولكن بثبات ستعيد هذه التغييرات الإحساس بالحياة الطبيعية"، ويأتي الاسترخاء - الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوم الاستقلال الأميركي، وسط تفاؤل متزايد بأن الفيروس يتضاءل أخيرًا.

وفي خطابه في مجلس العموم، قال جونسون إن المرض يترك "ندبات"، أصر على أن "الحذر" سيظل "شعارا". لكنه قال إنه من الممكن الآن تخفيف "تأمين" بأمان.

اختبارات خمسة

وتابع: "ما زلنا نلتقي باختباراتنا الخمسة، وقد خفض الرؤساء الطبيون في جميع الدول الأم الأربع مستوى تنبيه الفيروس التاجي من أربعة إلى ثلاثة، مما يعني أننا لا نواجه فيروسًا ينتشر بشكل كبير على الرغم من أنه لا يزال في التداول العام".

وقال جونسون إنه يجب على الناس الحفاظ على مسافة مترين حيثما أمكن ذلك. لكنه أضاف: "إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا ننصح الناس بالحفاظ على مسافة آمنة من متر واحد زائد، مما يعني أنهم يجب أن يبقوا على مسافة متر واحد، مع اتخاذ إجراءات التخفيف لتقليل خطر انتقال العدوى.

ونوه رئيس الوزراء إلى أننا "نحن ننشر اليوم إرشادات حول كيف يمكن للشركات تقليل المخاطر من خلال اتخاذ خطوات معينة لحماية العمال والعملاء".

وقال: تشمل هذه، على سبيل المثال، تجنب الجلوس وجهًا لوجه عن طريق تغيير تصميمات المكاتب، وتقليل عدد الأشخاص في الأماكن المغلقة، وتحسين التهوية، واستخدام الشاشات الواقية وأغطية الوجه، وإغلاق المساحات الاجتماعية غير الضرورية ، وتوفير المطهر اليدوي وتغيير الأنماط بحيث يعمل الموظفون في فرق محددة "وبطبيعة الحال ، تكليف تغطية الوجه في وسائل النقل العام".

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