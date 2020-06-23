يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
سجلت إيران الثلاثاء 121 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجدّ في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ أكثر من شهرين، فيما تكافح السلطات لاحتواء أكثر التفشي الأكثر فتكاً لوباء كوفيد-19 في الشرق الأوسط.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في مؤتمر صحافي إن الوفيات الجديدة رفعوا إجمالي عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 9863.
وهي أعلى حصيلة وفيات في إيران في يوم واحد منذ 11 نيسان/أبريل، حين سجلت 125 حالة وفاة.
وأعلنت لاري أيضًا أن 2445 شخصاً إضافياً ثبتت إصابتهم بـالفيروس في الـ 24 ساعة الماضية، ما رفع عدد المصابين في البلاد إلى 209,970.
وسجّلت الجمهورية الإسلامية تراجعاً في الوفيات اليومية في مطلع أيار/مايو، لكن الحصيلة عاودت الارتفاع مجددا خلال الأسابيع الأخيرة.
وتبرز شكوك في الداخل والخارج بشأن الأرقام الرسمية لحصيلة كوفيد-19، وسط مخاوف من أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى بكثير.
لم تفرض إيران إغلاقا وطنيا على السكان، لكنها أغلقت في آذار/مارس المدارس وأرجأت فعاليات عامة رئيسية ومنعت التنقل بين المدن لاحتواء الفيروس، قبل أن تقوم بتخفيف الإجراءات تدريجيا في نيسان/أبريل.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بكورونا منذ أبريل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.